Польша рискует остаться без российских огурцов

В материале также указывается, что, по словам Гвиздалы, на рынке присутствует недобросовестная конкуренция со стороны производителей из Польши и России. По его словам, в Польше для выращивания тепличных огурцов требуется отапливать помещения, что связано с необходимостью приобретения угля, стоимость которого значительно выросла из-за геополитической обстановки. В то же время российские производители располагают собственными энергоресурсами, что позволяет им снижать себестоимость продукции.