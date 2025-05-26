Польша рискует остаться без российских огурцов

Решение по введению запрета на ввоз российских огурцов в Польшу может быть принято в ближайшие месяцы.
Польские аграрии, занимающиеся выращиванием огурцов, выступили с призывом ограничить импорт этой продукции из России. Такое заявление они сделали после того, как стало известно, что РФ заняла ведущие позиции поставок огурцов на польском рынке. Об этом сообщает портал O2, ссылаясь на главу польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.
«По данным Евростата, импорт огурцов из России в Польшу бьет рекорды. Наши садоводы требуют решительных действий. Они хотят эмбарго. Решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие месяц-два», — говорится в материале O2.
В течение первого квартала 2025 года Россия экспортировала в Польшу 3,22 тысячи тонн тепличных огурцов. Если нынешние объемы поставок сохранятся, то по итогам года может быть превышен рекордный показатель 2021 года. Следует отметить, что стоимость российских огурцов для польских покупателей за этот период выросла примерно в полтора раза.
В материале также указывается, что, по словам Гвиздалы, на рынке присутствует недобросовестная конкуренция со стороны производителей из Польши и России. По его словам, в Польше для выращивания тепличных огурцов требуется отапливать помещения, что связано с необходимостью приобретения угля, стоимость которого значительно выросла из-за геополитической обстановки. В то же время российские производители располагают собственными энергоресурсами, что позволяет им снижать себестоимость продукции.
Ранее стало известно, что в марте 2025 года Россия увеличила объем экспорта огурцов в Польшу до рекордного за последние четыре года показателя. Он составил 2,7 миллиона евро. Объем поставок российских огурцов в Польшу в начале весны составил 2,1 тысячи тонн, что вдвое превышает показатели предыдущего месяца и на четверть больше, чем в марте 2024 года. Тогда стоимость продаж составила 3,1 миллиона евро.