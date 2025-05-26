В ходе боевых действий на территории Луганской Народной Республики за неделю российские военные уничтожили десять танков и более двухсот различных боевых машин Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Потери противника в живой силе составили около 4,4 тысячи человек, включая иностранных наёмников.
«Подводя итоги прошедшей недели, можно отметить, что потери украинских вооружённых формирований в зонах ответственности группировок “Север”, “Юг” и “Запад” составили примерно 4430 человек. Наибольшие потери в живой силе противник понёс в зоне ответственности Южной группировки войск», — сообщил он.
За семидневный период российские войска ликвидировали 10 единиц бронетехники, более 200 различных боевых транспортных средств, а также 61 единицу полевой артиллерии, 23 комплекса радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 33 склада с боеприпасами, топливом и материальными ресурсами противника.
Марочко подчеркнул, что в целом ситуация у ЛНР продолжает оставаться стабильно наряженной, противник по-прежнему прилагает усилия для стабилизации на линии соприкосновения, однако на некоторых участках отмечаются признаки проседания украинской оборонительной линии.