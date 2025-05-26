В Татарстане мужчину насмерть засыпало землей. Трагедия произошла в селе Большие Болгояры Апастовского района 25 мая.
По предварительным данным, на 29-летнего рабочего местной фирмы обрушилась земляная траншея при прокладке труб водоснабжения. От полученных травм мужчина скончался.
По факту случившегося прокуратура организовала проверку. На место происшествия выезжала помощник прокурора Апастовского района Гульнар Ганиева. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее мы сообщали о похожей трагедии — тогда рабочего насмерть засыпало грунтом на улице Коломенской.