Огромный питон длиной 5 метров напал на собаку и проглотил ее

Как пояснил Моралес, это уже второй инцидент с участием рептилий-гигантов в Наранхито за последние семь дней. По данным местных жителей, в округе замечены четыре крупные особи, причем та же пятиметровая змея ранее поглотила кошку, принадлежавшую соседям.