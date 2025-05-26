Огромный питон длиной 5 метров напал на собаку и проглотил ее

В населенном пункте Наранхито (Пуэрто-Рико) местный житель не сумел защитить домашнего питомца от нападения огромной змеи.
Как сообщает портал Need To Know, Хосе Гонго Моралес сперва обнаружил исчезновение 10-месячного щенка немецкой овчарки возле дома, а позже нашел домашнее животное, ставшее добычей гигантской рептилии. Мужчина незамедлительно собрал для помощи своих друзей.
Совместными усилиями им удалось изловить пресмыкающееся и вскрыть его брюшную полость. Однако к моменту завершения спасательной операции пес уже не подавал признаков жизни.
Приятели запечатлели на видео змею, используя для масштаба длинную рулетку. Замеры показали, что размеры хищника достигали пяти метров.
Как пояснил Моралес, это уже второй инцидент с участием рептилий-гигантов в Наранхито за последние семь дней. По данным местных жителей, в округе замечены четыре крупные особи, причем та же пятиметровая змея ранее поглотила кошку, принадлежавшую соседям.
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