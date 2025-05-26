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Девять человек отравились в общепите Братска, возбуждено уголовное дело

Известно, что региональный Роспотребнадзор временно приостановил работу общепита.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум девять человек отравились в заведении общего питания в Братске Иркутской области, среди них четверо несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается местный Следком.

По предварительным данным, после того, как люди перекусили в одном из городских заведений общепита, они были вынуждены обратиться в медицинские учреждения с жалобами на признаки пищевого отравления.

По данным СУСК России по Иркутской области, отравились девять человек. Проверку по данному инциденту также проводит прокуратура. Выясняются все обстоятельства ЧП, допрашиваются потерпевшие и свидетели. Известно, что региональный Роспотребнадзор временно приостановил работу общепита.

Как KP.RU писал ранее, в санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По данным РЕН ТВ, симптомы отравления обнаружены у 35 детей. Источник заражения пока не установлен.