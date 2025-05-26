В апреле силы ВСУ атаковали свыше 20 автомобилей скорой помощи.
Украинские военные в апреле совершили удары по более чем двадцати автомобилям скорой медицинской помощи. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В апреле за отчетный период от обстрелов [ВСУ] получили повреждения более двух десятков медицинских автомобилей», — сообщил Мирошник. Его слова передают ТАСС. Также он отметил, что в апреле в ходе крупномасштабной атаки украинских дронов на Курск одновременно пострадали 15 машин скорой помощи и реанимации.
Также в мае стало известно, что в Белгородской области украинский дрон атаковал бригаду скорой помощи. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе трое медицинских работников. Все началось с того, что дрон нанес повреждения частному жилому дому в поселке Шамино. На место происшествия прибыли экстренные службы, однако они подверглись атаке FPV-дронов. Один из дронов удалось сбить, однако второй взорвался в непосредственной близости от автомобиля скорой помощи, в результате чего врач, фельдшер и водитель получили баротравмы.