Украинские военные атаковали более 20 машин «скорой»

Также в мае стало известно, что в Белгородской области украинский дрон атаковал бригаду скорой помощи. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе трое медицинских работников. Все началось с того, что дрон нанес повреждения частному жилому дому в поселке Шамино. На место происшествия прибыли экстренные службы, однако они подверглись атаке FPV-дронов. Один из дронов удалось сбить, однако второй взорвался в непосредственной близости от автомобиля скорой помощи, в результате чего врач, фельдшер и водитель получили баротравмы.