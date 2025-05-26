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В ДНР за неделю пресекли более 400 атак украинских беспилотников

В частности, была пресечена попытка атаки БПЛА на Зуевскую ТЭС.

Источник: Аргументы и факты

В течение недели силы противовоздушной обороны пресекли свыше четырех сотен атак беспилотников ВСУ на территории ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«За прошедшую неделю система “Купол Донбасса” зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР», — говорится в публикации.

По информации ведомства, в частности, в ночь на 23 мая удалось перехватить 31 дрон ВСУ над Донецком и Макеевкой.

Также ранее сообщалось о пресечении атаки украинских БПЛА на Зуевскую ТЭС.