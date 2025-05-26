«Удаленная работа» обернулась уголовным делом: задержание в Алматы

Любые предложения «заработать из дома», особенно если они связаны с SIM-картами, почтовыми адресами, аккаунтами в мессенджерах или банках, — это высокий риск. Люди становятся невольными соучастниками преступлений и несут за это ответственность. Прежде чем откликнуться на подобное, подумайте, кто и зачем стоит за этим предложением. Легкие деньги — зачастую ширма для чужих преступных схем.