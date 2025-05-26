«Удаленная работа» обернулась уголовным делом: задержание в Алматы

По информации пресс-службы Департамента полиции города от 26 мая 2025 года, таким образом обеспечивалась анонимность при совершении мошенничеств в интернете, в том числе с представлением злоумышленников сотрудниками государственных органов и банков.
Задержанная рассказала, что она откликнулась на объявление о «легком заработке» в одном из мессенджеров и за вознаграждение активировала сотни абонентских номеров.
И именно с таких номеров в дальнейшем поступали звонки потерпевшим в ряде уголовных дел, возбужденных по фактам дистанционного мошенничества.
Любые предложения «заработать из дома», особенно если они связаны с SIM-картами, почтовыми адресами, аккаунтами в мессенджерах или банках, — это высокий риск. Люди становятся невольными соучастниками преступлений и несут за это ответственность. Прежде чем откликнуться на подобное, подумайте, кто и зачем стоит за этим предложением. Легкие деньги — зачастую ширма для чужих преступных схем.
Полиция Алматы напоминает: если вы столкнулись с попытками обмана или подозрительной деятельностью в интернете, незамедлительно сообщайте об этом в полицию.