В Пуэрто-Рико пятиметровая змея проглотила домашнюю собаку

Ранее российские туристы на Бали столкнулись с участившимися случаями нападения ядовитых змей. В одном из инцидентов жительницу Москвы укусила змея на территории пятизвёздочного отеля, где ей не оказали своевременную помощь. Другой турист из Саратова пострадал от укуса куфии. Ему пришлось самостоятельно приобретать антигистаминные препараты из-за медленной работы страховой компании.