В Иркутском районе в садоводстве пенсионер погиб из-за сигареты

В Иркутском районе в садоводстве «Лесное» произошел пожар. Загорелся садовый дом и стайка. Внутри жилого здания находился 68-летний мужчина. Спасателей вызвали соседи, когда увидели открытый огонь.
— Произошло обрушение кровли и стен. В процессе тушения на полу возле печи спасателями обнаружен погибший. Пламя на 68 квадратах ликвидировали 12 специалистов и три единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Инспекторы ведомства предполагают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Пожарная служба напоминает, что нельзя оставлять сигарету непотушенной в помещении, окурок лучше оставить в пепельнице и залить его водой.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области стало больше лесных пожаров из-за майской жары.