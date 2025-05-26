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В Иркутском районе в садоводстве пенсионер погиб из-за сигареты

По прибытии спасателей, дом и стайка уже полыхали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе в садоводстве «Лесное» произошел пожар. Загорелся садовый дом и стайка. Внутри жилого здания находился 68-летний мужчина. Спасателей вызвали соседи, когда увидели открытый огонь.

— Произошло обрушение кровли и стен. В процессе тушения на полу возле печи спасателями обнаружен погибший. Пламя на 68 квадратах ликвидировали 12 специалистов и три единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инспекторы ведомства предполагают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Пожарная служба напоминает, что нельзя оставлять сигарету непотушенной в помещении, окурок лучше оставить в пепельнице и залить его водой.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области стало больше лесных пожаров из-за майской жары.