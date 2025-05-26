Губернатор Шапша: Над Калужской областью ночью сбили пять беспилотников

«Силами ПВО с 02:00 по 05:00 мск 26 мая на территории региона были уничтожены пять БПЛА», — написал он.
Шапша уточнил, что три дрона сбили на территории Жуковского района, по одному — на территории Думиничского района и на окраине Обнинска. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. На местах происшествия работают оперативные группы.
Также для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации в аэропорту Калуга (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю над городами Донецкой Народной Республики было перехвачено более 400 беспилотников ВСУ. Среди них были четыре ударных аппарата Raybird-3 и «Бородавочник», направленных на Зуевскую ТЭС. Электростанция является ключевым объектом энергетики, обеспечивающим электроснабжение нескольких районов ДНР.