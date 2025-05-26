Очевидец рассказал URA.RU об обстановке в Кинешме Ивановской области, куда впервые ударили ВСУ

Местный житель сообщает о четырех хлопках в Кинешме (архивное фото).
В городе Кинешма Ивановской области с 3:40 до 4:30 часов утра по московскому времени были слышны четыре громких хлопка. Сегодня, 26 мая, ВСУ впервые атаковали населенный пункт. В настоящее время ситуация, предположительно, стабилизировалась. Об этом сообщил URA.RU местный житель.
«Утром, около 3:40, услышал первый хлопок, после этого еще три. C 3:40 до 4:30 было четыре хлопка, могу сказать точно», — рассказал очевидец в беседе с агентством. Он отметил также, что сирена была слышна в районе молокозавода, однако на улице Гагарина звук был едва различим. В настоящее время, по его предположениям, ситуация стабилизировалась. Однако он уточнил, что покинул Ивановскую область в пять часов утра.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ атаковали территорию рядом с ЗАЭС и вновь обрушились на Шую: карта атак БПЛА.
В Ивановской области уже фиксировались атаки ВСУ. Так, в ночь на 17 апреля украинские БПЛА атаковали город Шуя, в некоторых домах выбиты стекла. Также местные жители сообщали о серии взрывов в ночь на 25 апреля.
Официальная информация об атаке.
В ночное время жители Кинешмы сообщали о нескольких мощных хлопках и появлении дымовых шлейфов в небе. По предварительным данным оперативного штаба, в результате атаки беспилотников повреждена хозяйственная постройка в промышленной зоне города. В городе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой БПЛА. Местные власти пока не дали официальных комментариев относительно количества взрывов и их возможных последствий.
Реакция местных жителей в соцсетях.
В социальных сетях местные жители активно обсуждают ночные происшествия. «В Кинешме тоже слышал щас три раза бабах», «Я от первого хлопка тоже проснулась на Молокозаводе, думала самолет, потом все машины заорали, потом второй и сирена завыла, а третий вообще как будто где-то рядом», — пишут взволнованные горожане в комментариях.
Один из пользователей сообщил, что около двух часов ночи над Кинешмой были замечены два беспилотных летательных аппарата, пролетевших с интервалом примерно в десять минут. Жителям рекомендуется подготовить необходимые документы и одежду..