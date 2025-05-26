Очевидец рассказал URA.RU об обстановке в Кинешме Ивановской области, куда впервые ударили ВСУ

«Утром, около 3:40, услышал первый хлопок, после этого еще три. C 3:40 до 4:30 было четыре хлопка, могу сказать точно», — рассказал очевидец в беседе с агентством. Он отметил также, что сирена была слышна в районе молокозавода, однако на улице Гагарина звук был едва различим. В настоящее время, по его предположениям, ситуация стабилизировалась. Однако он уточнил, что покинул Ивановскую область в пять часов утра.