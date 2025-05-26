Ричмонд
+17°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За день в Ростовской области произошло 12 техногенных пожаров

Ростовская область, 26 мая 2025. DON24.RU. За день в Ростовской области произошло 12 техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: Don24.ru

На пять возгораний сухой растительности и семь дорожно-транспортных происшествий выезжали 260 специалистов и 65 единиц техники.

Днем местами по южной половине региона ожидается пыльная буря.