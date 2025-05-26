На пять возгораний сухой растительности и семь дорожно-транспортных происшествий выезжали 260 специалистов и 65 единиц техники.
Днем местами по южной половине региона ожидается пыльная буря.
Ростовская область, 26 мая 2025. DON24.RU. За день в Ростовской области произошло 12 техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
На пять возгораний сухой растительности и семь дорожно-транспортных происшествий выезжали 260 специалистов и 65 единиц техники.
Днем местами по южной половине региона ожидается пыльная буря.