Магнитные бури 27 мая 2025 года: чего ждать метеозависимым

Все эти события происходят в одной зоне — области 4098. Именно там была и утренняя мощная вспышка. Кроме того, на восточном краю Солнца появились большие солнечные пятна. Они пока молчат, но вполне могут «включиться в игру» в ближайшие сутки. Ученые говорят, что спад активности пока не наблюдается.