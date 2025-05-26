В Свердловской области затопило автодорогу «Сосьва — Гари»

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, ситуация вызвана повышением уровня воды в реке Воробина и ее выходом из берегов. В результате на отдельных участках дороги наблюдается покрытие проезжей части водой. Сейчас на месте организовано предупредительное обозначение опасных участков.