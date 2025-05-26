Оператор связи в Омском районе заплатит штраф за продажу SIM-карты на имя умершего

Прокуратура Омского района инициировала административное дело в отношении оператора мобильной связи за нарушение порядка проверки данных абонентов. Основанием для этого послужило расследование уголовного дела о краже с банковского счета.
В ходе следствия было установлено, что в феврале 2025 года оператор оформил SIM-карту на имя гражданина, скончавшегося более пяти лет назад. Мошенники воспользовались полученным номером, чтобы обмануть жительницу района и похитить у нее более 15 тысяч рублей, представившись покупателями товара.
Прокуратура направила в Роскомнадзор постановление о возбуждении дела о несоблюдении оператором связи установленного порядка проверки достоверности сведений об абоненте. Эта статья предусматривает для юридических лиц штраф до 500 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в 2025 году Омской области зафиксировали более 2 440 онлайн-хищений.