Оператор связи в Омском районе заплатит штраф за продажу SIM-карты на имя умершего

В ходе следствия было установлено, что в феврале 2025 года оператор оформил SIM-карту на имя гражданина, скончавшегося более пяти лет назад. Мошенники воспользовались полученным номером, чтобы обмануть жительницу района и похитить у нее более 15 тысяч рублей, представившись покупателями товара.