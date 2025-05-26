Минчанин дважды разбивал окна на почте из-за адреналина и сам вызывал милицию

В Минске мужчина два раза бил окна одного и того же почтового отделения. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
В поле зрения правоохранителей попал 38-летний минчанин. Сначала, утром 1 января, минчанин не менее семи раз бросал камни по окнам почты на улице Одинцова. Одно окно он разбил, причинив ущерб более 266 белорусских рублей.
А в феврале уже ночью, оказавшись у здания той же почты, минчанин снова бросил камень в окно. В этот раз ущерб оценили в 255 белорусских рублей.
Сообщается, что каждый раз, разбивая камнем окно, минчанин сам вызывал милицию и дожидался прибытия правоохранителей.
— Свои действия злоумышленник объяснял желанием выбросить адреналин, — прокомментировали в прокуратуре.
Его действия признали общественно опасным умышленным повторным хулиганством (ч.1 и ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). При этом судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим заболеванием и не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий, как и руководить ими. Минчанина признали нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.