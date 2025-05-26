Минчанин дважды разбивал окна на почте из-за адреналина и сам вызывал милицию

Его действия признали общественно опасным умышленным повторным хулиганством (ч.1 и ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). При этом судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим заболеванием и не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий, как и руководить ими. Минчанина признали нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.