Ростех назвал преимущество новой ракеты «Булат»

«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты “Корнет”, это позволяет расчету [ПТРК] до четырех раз увеличить боезапас, — говорится в сообщении пресс-службы. Его цитирует РИА Новости. Кроме того, данный боеприпас отличается расширенными возможностями по выбору способов поражения цели.