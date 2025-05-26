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Житель Башкирии получил сильные ожоги в пожаре

Житель Башкирии едва не сгорел в собственном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии, в деревне Березовка Бирского района, произошел пожар, в результате которого обгорел мужчина. По информации пресс-службы регионального МЧС, огонь вспыхнул в деревянном доме, отделанном сайдингом.

Спасатели экстренно выехали на вызов и смогли потушить огонь, охвативший 48 квадратных метров. Однако 66-летний хозяин дома успел получить серьезные увечья.

Позже мужчина был доставлен в ожоговый центр уфимской горбольницы № 18 с ожогами разной степени тяжести на голове, теле, руке и ногах. Кроме того, у него зафиксировали интоксикацию угарным газом. В настоящее время медики делают все возможное, чтобы спасти его.

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