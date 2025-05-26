Житель Башкирии получил сильные ожоги в пожаре

Позже мужчина был доставлен в ожоговый центр уфимской горбольницы № 18 с ожогами разной степени тяжести на голове, теле, руке и ногах. Кроме того, у него зафиксировали интоксикацию угарным газом. В настоящее время медики делают все возможное, чтобы спасти его.