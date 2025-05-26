Жители пригорода Ростова жалуются на вонь, идущую из крематория

Жильцы окрестностей Ростовского кладбища, расположенного у села Большие Салы Мясниковского района, бьют тревогу из-за сильного задымления и невыносимого запаха, исходящего от работающего крематория.
25 мая социальные сети наполнились жалобами на едкий дым. Один из местных жителей снял на видео вторую трубу крематория, которую раньше не замечали, однако главной проблемой люди считают именно распространяющийся запах. Предположительно, администрация крематория могла сэкономить на фильтрационном оборудовании.
По словам возмущенных жителей, во время кремации едкий дым с отвратительным запахом накрывает близлежащие поселки, что делает жизнь невыносимой.