Жители пригорода Ростова жалуются на вонь, идущую из крематория

25 мая социальные сети наполнились жалобами на едкий дым. Один из местных жителей снял на видео вторую трубу крематория, которую раньше не замечали, однако главной проблемой люди считают именно распространяющийся запах. Предположительно, администрация крематория могла сэкономить на фильтрационном оборудовании.