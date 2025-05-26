CBS: в США пассажир хотел открыть двери лайнера во время полёта

Буйный пассажир попытался во время полёта открыть двери лайнера американской авиакомпании All Nippon Airways, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя полицейского управления аэропорта Сиэтла Криса Гизла.
24 мая самолёт выполнял рейс из японской столицы Токио в город Хьюстон (штат Техас). Из-за инцидента экипаж совершил вынужденную посадку в Сиэтле (штат Вашингтон).
Перед приземлением нарушителя скрутили. Полицейские осмотрели мужчину и пришли к выводу, что у него есть психические отклонения. Задержанного направили в местную больницу для дальнейшего лечения.
Журналисты отметили, что на борту севшего самолёта произошёл ещё один инцидент.
Другой пассажир также начал проявлять признаки агрессии. Мужчину задержали. Утверждается, что эти два происшествия не связаны между собой.
Напомним, 21 мая в аэропорту Калининграда нетрезвая пассажирка открыла аварийный люк на борту самолёта Boeing 737−800, который готовился к вылету в Санкт-Петербург. Женщину и ее спутника сняли с рейса.