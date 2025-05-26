ABC News: в штате Южная Каролина после стрельбы госпитализировали 11 человек

Как минимум 11 человек были доставлены в больницы после стрельбы в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал ABC News.
В настоящий момент полиция города Литтл-Ривер, где произошла стрельба, принимает меры по установлению виновников произошедшего.
Полицейские также уточнили, что инцидент произошел в воскресенье, 25 мая, на Уотсон-авеню.
Ранее в Нью-Йорке в результате взрыва на судне погиб городской служащий. Еще двое пострадали, одному из них потребовалась помощь медиков.
К настоящему времени точная причина взрыва пока не установлена. При этом мэр мегаполиса Эрик Адамс уже поспешил заверить, что подозрения в преступном умысле отсутствуют.