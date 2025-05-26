Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC News: в штате Южная Каролина после стрельбы госпитализировали 11 человек

Как минимум 11 человек были доставлены в больницы после стрельбы в американском штате Южная Каролина.

Как минимум 11 человек были доставлены в больницы после стрельбы в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В настоящий момент полиция города Литтл-Ривер, где произошла стрельба, принимает меры по установлению виновников произошедшего.

Полицейские также уточнили, что инцидент произошел в воскресенье, 25 мая, на Уотсон-авеню.

Ранее в Нью-Йорке в результате взрыва на судне погиб городской служащий. Еще двое пострадали, одному из них потребовалась помощь медиков.

К настоящему времени точная причина взрыва пока не установлена. При этом мэр мегаполиса Эрик Адамс уже поспешил заверить, что подозрения в преступном умысле отсутствуют.