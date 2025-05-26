В Краснодаре возобновят суд по делу о заказных убийствах в Сочи

Процесс приостанавливали на время обследования 76-летнего фигуранта в психиатрической больнице. Это решили сделать из-за его неадекватного поведения на заседания — он раздевался перед присяжными. Как только будет получено заключение о состоянии его психического здоровья, слушания продолжатся.