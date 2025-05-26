В Краснодаре возобновят суд по делу о заказных убийствах в Сочи 20-летней давности, сообщает «Ъ-Кубань».
23 мая суд продлил арест трем фигурантам, обвиняемым в трех убийствах, совершенных в 2001—2002 годах.
Процесс приостанавливали на время обследования 76-летнего фигуранта в психиатрической больнице. Это решили сделать из-за его неадекватного поведения на заседания — он раздевался перед присяжными. Как только будет получено заключение о состоянии его психического здоровья, слушания продолжатся.
Напомним, дело передали в суд в сентябре 2023 года. Двух фигурантов обвиняют в убийстве двоих человек из корыстных побуждений общеопасным способом. Третьему вменяют одно убийство.
Согласно материалам, в 2001 году один из подсудимых решил убить совладельцев торговой фирмы, чтобы присвоить их имущество. Он привлек двух исполнителей, заплатив каждому по 10 тысяч рублей.
В сентябре 2001 года одного бизнесмена застрелили у входа в зал игровых автоматов, а в марте 2002 года после банкеты убили второго предпринимателя. Оба убийства произошли в Адлере на глазах у большого количества очевидцев.
После этого партнер убитых якобы согласился передать бизнес подконтрольным организатору убийств лицам.
Кроме того, одному из исполнителей вменяют еще одно убийство, совершенное им в мае 2002 года в ходе бытового конфликта.
Преступники скрылись, совершенные ими убийства были раскрыты только в 2021 году. Все трое вину не признают, утверждая, что доказательств у обвинения нет.