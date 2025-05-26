В Пермском крае пропал 6-летний мальчик

В дневное время 25 мая Марк ушёл из дома № 86 по улице Энгельса в Кизеле — с тех пор информации о его местонахождении нет. На вид мальчику 6−7 лет, рост 110−116 сантиметров, глаза карие, волосы тёмно-русые. Он был одет в серый спортивный костюм, красные носки и сланцы зелёного цвета.