В Пермском крае пропал 6-летний мальчик

В Пермском крае ищут 6-летнего мальчика, пропавшего в Кизеле 25 мая, сообщила сайту perm.aif.ru мама ребёнка.
Информация о пропаже 6-летнего Марка Дмитриевича Аглиуллина появилась в сообществе «Мой город — Кизел!» во «ВКонтакте». Там опубликовали фото ориентировки, распространённой местным отделом полиции, куда обратилась мама мальчика. Женщина подтвердила perm.aif.ru, что её сын всё ещё не найден.
В дневное время 25 мая Марк ушёл из дома № 86 по улице Энгельса в Кизеле — с тех пор информации о его местонахождении нет. На вид мальчику 6−7 лет, рост 110−116 сантиметров, глаза карие, волосы тёмно-русые. Он был одет в серый спортивный костюм, красные носки и сланцы зелёного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Марка Аглиуллина, просят сообщить об этом в полицию.