Российские солдаты едва не подорвались из-за бронежилета «с подлянкой» от ВСУ

«На девятом этаже, в квартире, где находились [солдаты] ВСУ, мы обнаружили бронежилет с гранатой без кольца. Видать, в спешке они уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнем этот бронежилет сразу, наверное, примерять», — сказал мужчина. Его слова передают РИА Новости.