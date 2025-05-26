Житель Петербурга случайно убил пенсионерку

Обвиняемый в ходе конфликта толкнул другого мужчину на пожилую женщину.
В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, действия которого в ходе конфликта с другим гражданином повлекли смерть пожилой женщины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Белова», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Он обвиняется в совершении преступлений, связанных с причинением смерти по неосторожности, а также преднамеренным нанесением тяжких телесных повреждений, повлекших летальный исход.
По данным следствия, инцидент произошел 17 апреля в поселке Шушары. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый во время ссоры нанес удар другому мужчине. В результате потерпевший упал на пожилую женщину, которая получила черепно-мозговую травму; спустя несколько недель, 9 мая, она скончалась в медицинском учреждении.
После этого подозреваемый оставался на свободе до 22 мая, когда вновь стал участником конфликта и избил мужчину. От полученных повреждений пострадавший впоследствии умер. Обвиняемого задержали 23 мая, он полностью признал свою вину, передает «КП-Петербург».