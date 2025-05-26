Житель Петербурга случайно убил пенсионерку

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Белова», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Он обвиняется в совершении преступлений, связанных с причинением смерти по неосторожности, а также преднамеренным нанесением тяжких телесных повреждений, повлекших летальный исход.