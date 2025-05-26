Бизнесмена из Сочи подозревают в хищении почти двух гектаров земли

Кроме того, Саркисян является фигурантом других дел. В частности, суд города Горячий Ключ рассматривает иск Генпрокуратуры о взыскании с него и его деловых партнеров 5,7 миллиарда рублей за незаконное использование земель совхоза «Чкаловский» под жилую застройку. Производство по этому делу временно приостановлено в связи с проведением экспертизы.