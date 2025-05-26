Бизнесмена из Сочи подозревают в хищении почти двух гектаров земли

Предприниматель Виген Саркисян оказался в центре расследования по делу о мошенничестве с земельным участком в Сочи. По данным издания «Коммерсантъ», бизнесмена подозревают в незаконном присвоении 1,9 гектара земли в поселке Кудепста, которая находится в собственности государства.
Следствие полагает, что в 2018 году связанная с Саркисяном компания получила право на долгосрочную аренду данного участка с нарушениями. Предварительный ущерб федеральному бюджету оценивается в 300 миллионов рублей. По информации издания, в настоящий момент бизнесмен находится за границей.
Кроме того, Саркисян является фигурантом других дел. В частности, суд города Горячий Ключ рассматривает иск Генпрокуратуры о взыскании с него и его деловых партнеров 5,7 миллиарда рублей за незаконное использование земель совхоза «Чкаловский» под жилую застройку. Производство по этому делу временно приостановлено в связи с проведением экспертизы.
Ранее, в декабре 2023 года, краевой арбитраж удовлетворил требование прокуратуры об изъятии в пользу государства акций агрокомбината «Тепличный», которые принадлежали Саркисяну и его окружению.