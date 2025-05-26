Битцевский маньяк хочет «переехать» в колонию поближе к Москве

Александр Пичушкин, известный как Битцевский маньяк и осужденный на пожизненный срок за 49 убийств, предпринял попытку сменить место заключения, чтобы стать поближе к родной Москве.
Преступник, содержащийся в колонии особого режима «Полярная сова» (поселок Харп, ЯНАО), подал прошение о переводе в исправительное учреждение «Торбеевский централ» в Мордовии. По его мнению, сокращение расстояния с 3500 до 500 км позволит родственникам чаще навещать его.
Уточняется, что возможность подачи ходатайства появилась после того, как Пичушкин признался в 11 дополнительных эпизодах убийств, совершённых в Москве и Подмосковье.
Однако, согласно информации источников SHOT, администрация колонии и ФСИН отклонили его просьбу. В ответ осуждённый направил жалобу на действия ведомства, оспаривая принятое решение.
Ранее Пичушкин заявил, что отбирал жертв, руководствуясь принципом «духовной близости», считая, что чем больше он чувствует родство с человеком, тем больше тот подходит на роль его жертвы. Всего он хотел совершить 64 убийства, по числу клеток на шахматной доске.
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