Битцевский маньяк хочет «переехать» в колонию поближе к Москве

Ранее Пичушкин заявил, что отбирал жертв, руководствуясь принципом «духовной близости», считая, что чем больше он чувствует родство с человеком, тем больше тот подходит на роль его жертвы. Всего он хотел совершить 64 убийства, по числу клеток на шахматной доске.