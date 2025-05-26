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Пьяная самарчанка наговорила по телефону на 300 тысяч рублей

Жительница Самары, будучи нетрезвой, решила отомстить своему бывшему возлюбленному.

Жительница Самары, будучи нетрезвой, решила отомстить своему бывшему возлюбленному. Месть была глупа и страшна — она сообщила уполномоченным службам о якобы заложенной бомбе в ТЦ, где он работал.

Это произошло, естественно, ночью, после ссоры с ним.

Суд признал её виновной в преступлении по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и назначил ей штраф в размере 300 тысяч рублей.

Судебные приставы Советского района Самары возбудили исполнительное производство.

Сотрудник службы предупредил женщину о возможных последствиях невыплаты штрафа, включая замену наказания на более строгое, например, лишение свободы.

Не желая столкнуться с более серьёзными последствиями, девушка полностью выплатила штраф.

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