Пьяная самарчанка наговорила по телефону на 300 тысяч рублей

Жительница Самары, будучи нетрезвой, решила отомстить своему бывшему возлюбленному. Месть была глупа и страшна — она сообщила уполномоченным службам о якобы заложенной бомбе в ТЦ, где он работал.
Это произошло, естественно, ночью, после ссоры с ним.
Суд признал её виновной в преступлении по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и назначил ей штраф в размере 300 тысяч рублей.
Судебные приставы Советского района Самары возбудили исполнительное производство.
Сотрудник службы предупредил женщину о возможных последствиях невыплаты штрафа, включая замену наказания на более строгое, например, лишение свободы.
Не желая столкнуться с более серьёзными последствиями, девушка полностью выплатила штраф.
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