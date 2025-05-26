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В Самаре временно закрыли спортивный гипермаркет Desport на Московском шоссе, 13

В Самаре остановил прием клиентов спортивный магазин Desport.

В Самаре остановил прием клиентов спортивный магазин Desport. Его опечатали по неизвестным причинам еще 22 мая, сообщает ГТРК Самара.

При входе в гипермаркет висит объявление о том, что магазин «временно не работает».

Конкретных ответов по поводу открытия магазина от официальных представителей компании не поступало.

Гипермаркет расположен около Самарского университета. В одном с ним здании располагается супермаркет продуктов. Ранее на этом месте работал другой спортивный магазин — «Декатлон», который прекратил свою работу в 2022 году.

На сайте компании также указано, что магазин пока не работает. Остальные же точки по всей России, судя по всему, продолжают деятельность бесперебойно.

Ранее мы писали о том, что в Самаре прошел крупный рейд против браконьеров. В мероприятии приняли участие силовики и неравнодушные граждане.

Также, стало известно, что самарские «Крылья Советов» заняли 10-ю строчку в таблице РПЛ по итогам сезона. Дебютант из нашей области «Акрон» стал 9-м.

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