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Во Владивостоке 14 студентов ДВФУ госпитализированы с кишечным отравлением

Прокуратура оценит, как университет соблюдает санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания учащихся.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум у четырнадцати студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке обнаружены признаки острого кишечного отравления. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью, сообщают в прокуратуре Приморья. Сейчас они госпитализированы.

«Прокуратура проводит проверку по факту подозрения на острое кишечное отравление у студентов Дальневосточного федерального университета», — отмечают представители ведомства.

Планируется оценить, как общеобразовательное учреждение соблюдает санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания учащихся. В пресс-службе прокуратуры также заявили, что к медикам пострадавшие обратились в прошлую среду, 21 мая.

Как KP.RU писал ранее, девять человек отравились в общепите Братска Иркутской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Известно, что региональный Роспотребнадзор временно приостановил работу общепита.