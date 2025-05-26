Во Владивостоке 14 студентов ДВФУ госпитализированы с кишечным отравлением

Как минимум у четырнадцати студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке обнаружены признаки острого кишечного отравления. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью, сообщают в прокуратуре Приморья. Сейчас они госпитализированы.