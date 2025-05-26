Во Владивостоке 14 студентов ДВФУ госпитализированы с кишечным отравлением

Как минимум у четырнадцати студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке обнаружены признаки острого кишечного отравления. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью, сообщают в прокуратуре Приморья. Сейчас они госпитализированы.
«Прокуратура проводит проверку по факту подозрения на острое кишечное отравление у студентов Дальневосточного федерального университета», — отмечают представители ведомства.
Планируется оценить, как общеобразовательное учреждение соблюдает санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания учащихся. В пресс-службе прокуратуры также заявили, что к медикам пострадавшие обратились в прошлую среду, 21 мая.
Как KP.RU писал ранее, девять человек отравились в общепите Братска Иркутской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Известно, что региональный Роспотребнадзор временно приостановил работу общепита.