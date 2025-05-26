Силы ПВО за ночь сбили 96 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число дронов зафиксировано над Брянской областью — 31, в Белгородской — 16, Курской — 11, Тульской — девять, Орловской — восемь, в Московском регионе — шесть. Кроме того, по пять и менее БПЛА были уничтожены над Калужской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Ярославской областями, а также над территорией Татарстана.