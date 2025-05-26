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Силы ПВО за ночь сбили 96 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 96 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Силы ПВО за ночь сбили 96 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

— В период с 20.00 по московскому времени 25.05 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Наибольшее число дронов зафиксировано над Брянской областью — 31, в Белгородской — 16, Курской — 11, Тульской — девять, Орловской — восемь, в Московском регионе — шесть. Кроме того, по пять и менее БПЛА были уничтожены над Калужской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Ярославской областями, а также над территорией Татарстана.

За период с 10:00 по московскому времени 25 мая до 8:00 26 мая над территориями российских регионов было уничтожено 148 украинских беспилотников самолетного типа, передает Telegram-канал МО РФ.

Утром 25 мая Минобороны России сообщило об уничтожении 110 украинских беспилотников, атаковавших 13 различных регионов страны. О продолжавшейся атаке вражеских коптеров на регион тогда сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.