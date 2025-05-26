В Сочи туристы испугались стаи агрессивных собак и сбились с пути

В Сочи на горе Ахун заблудились двое туристов — 27-летний мужчина и 36-летняя женщина. Они гуляли по тропам, но, возвращаясь домов, наткнулись на стаю собак. Животные стали лаять и проявлять агрессию. Пытаясь обойти собак, туристы сошли с тропы и заблудились.
Поняв, что найти дорогу домой самостоятельно они не смогут, отдыхающие позвонили по телефону службы спасения, который был указан на информационном баннере. Спасателям понадобилось полчаса, чтобы отыскать заблудившихся людей. Их вывели к дороге и посадили в такси.
Ранее «Югополис» сообщал о происшествиях с туристами в Агурском ущелье. С начала года спасатели выезжали туда по вызову семь раз. Дважды туристы сбивались с тропы, спускаясь с Орлиных скал.