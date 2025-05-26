В Сочи туристы испугались стаи агрессивных собак и сбились с пути

Поняв, что найти дорогу домой самостоятельно они не смогут, отдыхающие позвонили по телефону службы спасения, который был указан на информационном баннере. Спасателям понадобилось полчаса, чтобы отыскать заблудившихся людей. Их вывели к дороге и посадили в такси.