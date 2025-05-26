Папа оставил фен включенным: в Башкирии новорожденный ребенок получил тяжелейшие ожоги

В больницу Октябрьского поступил трехнедельный мальчик с тяжелейшими ожогами. Новорожденного с увечьями III-IV степени сейчас пытаются спасти врачи.
Как рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, в кроватку к новорожденному отец получил включенный фен, который загорелся. Огонь быстро потушили, но он успел обжечь малыша.
— Сейчас состояние малыша специалисты оценивают как тяжелое. Реаниматологи уже провели ТМК с комбустиологами, — пояснил глава ведомства.
В Октябрьский из Уфы направились реаниматолог и эндоскопист Республиканской детской клинической больницы.
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