В Башкирии врачи борются за жизнь 3-недельного малыша

Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, предварительно дознаватель установил, что мать повела детей, 4 и 2 лет, в детсад. Отец с новорожденным малышом остался в квартире. В какой-то момент в детской коляске произошло загорание покрывала и матраса, а также загорелась одежда на ребенке. Сейчас причина происшествия устанавливается. Рассматривается несколько версий возникновения горения, в том числе и загорание из-за фена и гелиевых шаров.