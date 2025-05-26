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В Башкирии врачи борются за жизнь 3-недельного малыша

Врачи борются за жизнь 3-недельного малыша, который буквально час назад поступил в городскую больницу Октябрьского с ожогами 3−4 степени. Об этом в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Источник: МЧС по РБ

По словам родителей, папа ребенка положил в кроватку включенный фен и произошло возгорание. Сейчас состояние малыша специалисты оценивают как тяжелое. Реаниматологи уже провели телемедицинскую консультацию с комбустиологами. По линии санитарной авиации к маленькому пациенту выезжают реаниматолог и эндоскопист Республиканской детской клинической больницы.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, предварительно дознаватель установил, что мать повела детей, 4 и 2 лет, в детсад. Отец с новорожденным малышом остался в квартире. В какой-то момент в детской коляске произошло загорание покрывала и матраса, а также загорелась одежда на ребенке. Сейчас причина происшествия устанавливается. Рассматривается несколько версий возникновения горения, в том числе и загорание из-за фена и гелиевых шаров.