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В МВД опровергли информацию об убийстве на улице Миронова в Ростове-на-Дону

Как в Ростове конфликт знакомых едва не закончился трагедией для питомца.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МВД по Ростовской области опровергло распространяемую в соцсетях информацию о якобы совершенном убийстве на улице Миронова в Ростове-на-Дону. Реальная ситуация оказалась совершенно иной.

Выяснилось, что на улице Лелюшенко произошел конфликт между двумя знакомыми. Один из участников спора натравил на оппонента свою собаку породы стаффорд. В ответ второй мужчина нанес травмы животному. Сейчас жизни собаки сейчас ничего не угрожает.

Правоохранители установили, что в сети был распространен фейк. Никакого убийства не происходило. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.