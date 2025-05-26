В МВД опровергли информацию об убийстве на улице Миронова в Ростове-на-Дону

ГУ МВД по Ростовской области опровергло распространяемую в соцсетях информацию о якобы совершенном убийстве на улице Миронова в Ростове-на-Дону. Реальная ситуация оказалась совершенно иной.
Выяснилось, что на улице Лелюшенко произошел конфликт между двумя знакомыми. Один из участников спора натравил на оппонента свою собаку породы стаффорд. В ответ второй мужчина нанес травмы животному. Сейчас жизни собаки сейчас ничего не угрожает.
Правоохранители установили, что в сети был распространен фейк. Никакого убийства не происходило. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.