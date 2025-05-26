В ДНР уничтожен командный пункт одной из бригад ВСУ

По информации силовиков, в результате авиаудара погибли 17 военнослужащих Вооружённых сил Украины, ещё несколько человек получили ранения. Также под удар попали военнослужащие 148-й отдельной артиллерийской бригады противника. В результате удара были уничтожены восемь военнослужащих и техника.