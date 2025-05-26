На границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области в результате авиаудара был уничтожен командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.
«В результате авиаудара в населённом пункте Мирном Великоновоселковского района был нанесён удар по командному пункту 143-й бригады. В результате удара командный пункт был уничтожен», — сообщили в силовых структурах.
По информации силовиков, в результате авиаудара погибли 17 военнослужащих Вооружённых сил Украины, ещё несколько человек получили ранения. Также под удар попали военнослужащие 148-й отдельной артиллерийской бригады противника. В результате удара были уничтожены восемь военнослужащих и техника.
Ранее военнослужащие российской армии освободили населённый пункт Романовка в Донецкой Народной Республике.