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В ДНР уничтожен командный пункт одной из бригад ВСУ

По данным силовиков, в результате удара уничтожены 17 военнослужащих ВСУ, также есть раненые.

Источник: Аргументы и факты

На границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области в результате авиаудара был уничтожен командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.

«В результате авиаудара в населённом пункте Мирном Великоновоселковского района был нанесён удар по командному пункту 143-й бригады. В результате удара командный пункт был уничтожен», — сообщили в силовых структурах.

По информации силовиков, в результате авиаудара погибли 17 военнослужащих Вооружённых сил Украины, ещё несколько человек получили ранения. Также под удар попали военнослужащие 148-й отдельной артиллерийской бригады противника. В результате удара были уничтожены восемь военнослужащих и техника.

Ранее военнослужащие российской армии освободили населённый пункт Романовка в Донецкой Народной Республике.