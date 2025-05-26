В Ингушетии разыскивают членов ОПГ, совершивших более 15 преступлений

В Ингушетии правоохранительные органы ведут розыск организованной преступной группы, участники которой, прикрываясь борьбой с наркоторговлей, совершают различные преступления и выкладывают видеозаписи в интернет. Как сообщает Telegram-канал МВД по республике, у членов данной группы есть доступ к огнестрельному оружию и боеприпасам.
По информации МВД Ингушетии, полиция совместно с другими ведомствами проводит оперативные мероприятия по пресечению деятельности данной преступной группы. Преступники, маскируясь под борцов с наркотиками, подозреваются в совершении тяжких преступлений, таких как нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью, угрозы убийством, похищения, грабежи, разбои, уничтожение имущества и незаконный оборот оружия.
Установлена их причастность к 15 преступлениям, а также проводится проверка по 40 эпизодам, выявленным в результате анализа видеороликов, размещенных в социальных сетях.
Имеются данные о том, что члены группы не только влдеют огнестрельным оружием и боеприпасами, которые используют в своей преступной деятельности, но и причастны к незаконному хранению, употреблению и распространению наркотиков.