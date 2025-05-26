В Домодедово и Жуковском временно ограничили взлет и посадку самолетов

Ограничения в Домодедово и Жуковском вводят третий раз за сутки. Сначала аэропорты не работали полтора часа, позднее они прерывали работу еще на полчаса. Также приостановил работу аэропорт Калуги. По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО уничтожили 96 БПЛА над 12 российским регионами.