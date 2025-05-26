В Братске возбудили дело после массового отравления в заведении общепита

«Предварительно установлено, что после употребления еды в одном из заведений общепита несколько человек обратились в больницу с жалобами на признаки пищевого отравления. Среди заболевших четверо несовершеннолетних», — рассказали в ведомстве, не уточнив, когда все произошло, и не назвав точного количества пострадавших.