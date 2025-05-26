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В Братске возбудили дело после массового отравления в заведении общепита

Дело касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления людей в одном из заведений общепита города Братск Иркутской области. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

«Предварительно установлено, что после употребления еды в одном из заведений общепита несколько человек обратились в больницу с жалобами на признаки пищевого отравления. Среди заболевших четверо несовершеннолетних», — рассказали в ведомстве, не уточнив, когда все произошло, и не назвав точного количества пострадавших.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Расследованием занимаются сотрудники городского следственного отдела СУ СК.

На днях сообщалось о массовом отравлении в подмосковном Егорьевске. Там после употребления, предположительно, шаурмы из местного заведения быстрого питания в больницу обратились как минимум 17 человек.