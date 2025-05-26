Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Ночью Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга. Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 мая, сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве.