Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

В аэропортах Домодедово и Жуковский временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Как пояснили в экстренных службах, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.
— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — написал Кореняко в Telegram-канале.
Ночью Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга. Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 мая, сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве.