Первому замглавы Московского метро подарили кроссовер за махинации в строительстве

«В настоящее время основания изменились, поскольку Дощатов сотрудничает со следствием, дает признательные показания, раскаивается в содеянном», — следует из судебных документов. С ними ознакомились корреспонденты ТАСС. Отмечается, что кроссовер Дощатов получил за одобрение качества полушпал в рамках контракта на поставку продукции для строительства новых линий метро в Москве, стоимостью свыше 3 миллиардов рублей.