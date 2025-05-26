В Башкирии сварщик получил смертельные ожоги

«В ходе расследования установлено, что электрогазосварщик работал в жаростойком молескиновом костюме, поставщиком которого (как и всей спецодежды предприятия) является ООО “ПРАБО”, — прокомментировала руководитель гострудинспекции Татьяна Астрелина. — Но ни на сайте производителя, ни в сопроводительных документах приобретённые работодателем жаростойкие костюмы не заявлены как костюмы сварщика, им не присвоен класс защиты, их нельзя применять при проведении сварочных работ. Тем не менее ООО “Автомастер” закупило эту спецодежду, хотя у поставщика был выбор костюмов для сварщика 2-го и 3-го класса защиты. Входной контроль на предприятии приобретённая спецодежда прошла и была допущена в эксплуатацию».