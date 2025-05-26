В Башкирии сварщик получил смертельные ожоги

Гострудинспекция в РБ завершила расследование несчастного случая, в результате которого скончался 35-летний работник уфимского ООО «Автомастер». Трагедия произошла в конце 2024 года в гараже предприятия, где электрогазосварщики поочередно занимались ремонтом ковша погрузчика: обрезали изношенные части и приваривали новые. К концу смены, когда работа уже завершалась, коллеги услышали крик напарника: на нём загорелась спецодежда. Потушив огонь, работники вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу № 18, где ему диагностировали термический ожог 80−89% поверхности тела. Через сутки мужчина скончался.
«В ходе расследования установлено, что электрогазосварщик работал в жаростойком молескиновом костюме, поставщиком которого (как и всей спецодежды предприятия) является ООО “ПРАБО”, — прокомментировала руководитель гострудинспекции Татьяна Астрелина. — Но ни на сайте производителя, ни в сопроводительных документах приобретённые работодателем жаростойкие костюмы не заявлены как костюмы сварщика, им не присвоен класс защиты, их нельзя применять при проведении сварочных работ. Тем не менее ООО “Автомастер” закупило эту спецодежду, хотя у поставщика был выбор костюмов для сварщика 2-го и 3-го класса защиты. Входной контроль на предприятии приобретённая спецодежда прошла и была допущена в эксплуатацию».
При трудоустройстве в июле 2024 года электрогазосварщику был выдан один из трёх закупленных ООО «Автомастер» жаростойких костюмов, а 10 декабря 2024 года, в день трагедии, судя по документам, работнику был выдан уже положенный ему костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2-го класса защиты, но при этом работодателем не был обеспечен возврат спецодежды, не соответствующей характеру выполняемой работы. Материалы расследования передали в следственные органы.