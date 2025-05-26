Над регионами России сбили за ночь 96 дронов ВСУ

Согласно официальному заявлению, в период с восьми вечера 25 мая, силы ПВО перехватили и ликвидировали 96 БПЛА самолетного типа: 31 аппарат был сбит над Брянской областью, 16 — над Белгородской, 11 — над Курской, 9 — над Тульской, 8 — над Орловской, 6 — над Московской, 5 — над Калужской, 4 — над Ивановской, по 2 — над Рязанской и Владимирской областями, и по одному — над Ярославской областью и Республикой Татарстан.