Телефонные мошенники пугают хабаровчан аннулированием медицинских карт

— Появился новый способ мошенничества, при котором гражданам массово звонят под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную. После чего просят назвать код из смс и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома Госуслуг, — цитируют РИА Новости главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.