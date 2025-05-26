Телефонные мошенники пугают хабаровчан аннулированием медицинских карт

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана россиян. На этот раз людям звонят под видом сотрудников поликлиник и говорят о необходимости заменить медицинские карты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По словам аферистов, человеку в срочном порядке нужно перейти с бумажной версии этого документа на электронную, а для этого нужно указать персональные данные, например, СНИЛС, сообщить код из смс.
— Появился новый способ мошенничества, при котором гражданам массово звонят под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную. После чего просят назвать код из смс и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома Госуслуг, — цитируют РИА Новости главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
Эксперт отметил, что сейчас действует два вида медицинских карт (электронная и бумажная), выбор какой-либо из них продиктован как возможностями медцентра, так и желанием самого пациента. При этом никакая из них не аннулируется.
Настоящие сотрудники поликлиник не будут запрашивать подобного рода конфиденциальную информацию. Если вдруг поступил звонок из медицинского учреждения, россиянам советуют завершить разговор и перезвонить в организацию, уточнив официальный номер телефона, указанный на ее сайте.
— Не стоит поддаваться панике, нужно трезво оценивать ситуацию, несмотря на давление мошенников. Важно помнить, что никогда нельзя передавать посторонним лицам такие сведения, как номер СНИЛС, паспортные данные, коды из смс, номера банковских карт и другие конфиденциальные данные.