В российском регионе завели уголовное дело из-за исчезновения ребенка у реки

В Бурятии возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением семилетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, инцидент произошел на берегу Селенги близ села Брянск в Кабанском районе.
По данным следствия, днем 26 мая 2025 года трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых отправились купаться. Во время пребывания в воде двое мальчиков начали тонуть, и находившаяся поблизости супружеская пара спасла их. В момент спасательной операции третий ребенок, охваченный паникой, скрылся в прибрежных зарослях и не вернулся.
В рамках расследования организован комплекс неотложных мероприятий: сотрудники СК координируют поисковые группы, опрашивают очевидцев и местных жителей. На место прибыли криминалисты для сбора вещественных доказательств и документирования обстоятельств происшествия.
Как уточнили в ГУ МЧС по региону, к операции привлечены 135 спасателей, полицейских и волонтеров, задействовано 12 единиц спецтехники. Рассматривается возможность использования водолазов для обследования акватории реки.
Прокуратура Бурятии взяла на особый контроль ход расследования. Надзорный орган акцентирует внимание на необходимости установления всех обстоятельств инцидента и оперативного обнаружения пропавшего ребенка.
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