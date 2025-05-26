В российском регионе завели уголовное дело из-за исчезновения ребенка у реки

По данным следствия, днем 26 мая 2025 года трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых отправились купаться. Во время пребывания в воде двое мальчиков начали тонуть, и находившаяся поблизости супружеская пара спасла их. В момент спасательной операции третий ребенок, охваченный паникой, скрылся в прибрежных зарослях и не вернулся.