Силы ПВО уничтожили 96 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 26 мая сбили 96 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, 31 вражеский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, 16 — над Белгородской, 11 БПЛА российские военные ликвидировали в Курской области, девять дронов сбили над Тульской областью и восемь — над Орловской.
Шесть беспилотников Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Московского региона, пять — над Калужской и четыре — над Ивановской. По два дрона ВСУ российские военные ликвидировали в Рязанской и Владимирской областях. Еще один — в Татарстане.
Ранее атаку беспилотных летательных аппаратов отразили российские силы противовоздушной обороны в Кинешме Ивановской области. В результате повреждения получила хозпостройка для хранения упаковки.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники пытались атаковать объекты на территории российской столицы в ночь на понедельник 26 мая.