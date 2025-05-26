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Силы ПВО уничтожили 96 дронов ВСУ над регионами России за ночь

В Брянской области уничтожили 31 беспилотник ВСУ за ночь 26 мая.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 26 мая сбили 96 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, 31 вражеский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, 16 — над Белгородской, 11 БПЛА российские военные ликвидировали в Курской области, девять дронов сбили над Тульской областью и восемь — над Орловской.

Шесть беспилотников Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Московского региона, пять — над Калужской и четыре — над Ивановской. По два дрона ВСУ российские военные ликвидировали в Рязанской и Владимирской областях. Еще один — в Татарстане.

Ранее атаку беспилотных летательных аппаратов отразили российские силы противовоздушной обороны в Кинешме Ивановской области. В результате повреждения получила хозпостройка для хранения упаковки.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники пытались атаковать объекты на территории российской столицы в ночь на понедельник 26 мая.