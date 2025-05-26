Силы ПВО уничтожили 96 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Шесть беспилотников Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Московского региона, пять — над Калужской и четыре — над Ивановской. По два дрона ВСУ российские военные ликвидировали в Рязанской и Владимирской областях. Еще один — в Татарстане.