Почти сотню украинских дронов сбили ночью над регионами РФ

Больше всего дронов уничтожено в небе над Брянской областью — 31. Над Белгородской областью ликвидировано 16 украинских БПЛА. В Курском регионе сбито 11 беспилотников. Отмечается, что один дрон был сбит на территории Республики Татарстан. Всего за сутки, отметили в Минобороны, над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 148 беспилотников ВСУ.