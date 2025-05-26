Почти сотню украинских дронов сбили ночью над регионами РФ

Один БПЛА ВСУ был сбит на территории Республики Татарстан.
За прошедшую ночь силами российского ПВО обнаружены и ликвидированы 96 БПЛА ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В период с 20.00 мск 25.05 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. Информация об этом опубликована в telegram-канале Минобороны.
Больше всего дронов уничтожено в небе над Брянской областью — 31. Над Белгородской областью ликвидировано 16 украинских БПЛА. В Курском регионе сбито 11 беспилотников. Отмечается, что один дрон был сбит на территории Республики Татарстан. Всего за сутки, отметили в Минобороны, над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 148 беспилотников ВСУ.
Также стало известно, что за прошедшую неделю в ДНР было перехвачено 413 украинских БПЛА, сообщают в УФСБ по Донецкой Народной Республике. Отмечается, что благодаря системе «Купол Донбасса» были предотвращены удары по важным объектам, например, по Зуевской ТЭС, пишет «Царьград».