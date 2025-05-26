Ричмонд
+17°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы устремились на пляжи Анапы, несмотря на ситуацию с мазутом

Российские туристы начали массово приезжать на пляжи Анапы, несмотря на ситуацию с мазутом и запреты Роспотребнадзора купаться в Черном море близ города-курорта.

Российские туристы начали массово приезжать на пляжи Анапы, несмотря на ситуацию с мазутом и запреты Роспотребнадзора купаться в Черном море близ города-курорта. Видеозаписи, на которых зафиксировано большое количество людей на пляжах Анапы, публикуют местные СМИ.

На кадрах видно, что люди загорают на городских пляжах рядом с ограждениями, установленными для сбора мазута. При этом по пляжам города постоянно курсирует спецмашина регионального МЧС России, из которой спасатели через громкоговоритель предупреждают отдыхающих о запрете купания.

Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе произошел масштабный разлив мазута. С ликвидациями последствий боролись несколько месяцев.

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, Роспотребнадзор в апреле не разрешил начать купальный сезон в Анапе с 1 июня. При этом там заверили, что в остальных районах Краснодарского края и в соседнем Крыму летний курортный сезон состоится.

Читайте также: Роспотребнадзор назвал непригодные для купания в Краснодарском крае пляжи.