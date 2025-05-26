Туристы устремились на пляжи Анапы, несмотря на ситуацию с мазутом

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, Роспотребнадзор в апреле не разрешил начать купальный сезон в Анапе с 1 июня. При этом там заверили, что в остальных районах Краснодарского края и в соседнем Крыму летний курортный сезон состоится.