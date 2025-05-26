Туристы устремились на пляжи Анапы, несмотря на ситуацию с мазутом

Российские туристы начали массово приезжать на пляжи Анапы, несмотря на ситуацию с мазутом и запреты Роспотребнадзора купаться в Черном море близ города-курорта. Видеозаписи, на которых зафиксировано большое количество людей на пляжах Анапы, публикуют местные СМИ.
На кадрах видно, что люди загорают на городских пляжах рядом с ограждениями, установленными для сбора мазута. При этом по пляжам города постоянно курсирует спецмашина регионального МЧС России, из которой спасатели через громкоговоритель предупреждают отдыхающих о запрете купания.
Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе произошел масштабный разлив мазута. С ликвидациями последствий боролись несколько месяцев.
Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, Роспотребнадзор в апреле не разрешил начать купальный сезон в Анапе с 1 июня. При этом там заверили, что в остальных районах Краснодарского края и в соседнем Крыму летний курортный сезон состоится.
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