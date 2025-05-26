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Двух жителей Челябинской области будут судить за попытку продать 10 кг мефедрона

Двух жителей Челябинской области будут судить за попытку продать 10 кг мефедрона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, наркотическое средство соучастники приобрели в сентябре 2024 года через интернет у неустановленного злоумышленника.

Тайник был размещен в лесном массиве Сосновского района. Получив координаты, фигуранты прибыли на место, достали «посылку», но были задержаны сотрудниками ФСБ.

«Южноуральцы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», — уточнили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.