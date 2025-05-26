Двух жителей Челябинской области будут судить за попытку продать 10 кг мефедрона

По версии следствия, наркотическое средство соучастники приобрели в сентябре 2024 года через интернет у неустановленного злоумышленника.
Тайник был размещен в лесном массиве Сосновского района. Получив координаты, фигуранты прибыли на место, достали «посылку», но были задержаны сотрудниками ФСБ.
«Южноуральцы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», — уточнили в региональной прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.